В Киеве произошла стрельба возле вокзала: ранена журналистка СТБ

Вечером 6 июля в Киеве, неподалеку от столичного вокзала, мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич. Об этом Громадському сообщил муж журналистки Тарас Семенюк.

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля отрикошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он совершил стрельбу внезапно, не было ни одного конфликта.

"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел порисоваться", — отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у неё был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил муж журналистки.