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Полиция задержала контрактника ВСУ, который раньше служил в "ДНР"

Украинские военные
15:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Сотрудники военной контрразведки разоблачили и задержали участника террористической организации "ДНР", который скрывался в одной из воинских частей ООС.

Сотрудники военной контрразведки разоблачили и во взаимодействии с Нацполицинй задержали участника террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2014 года, с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержанный оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся на Херсонщину.

"Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек призвался по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, задействованных в операции Объединенных сил", - добавили в штабе ООС.

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

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6 июля 2018 материалы о противоправной деятельности данного лица переданы в Бахмутский отдел полиции ГУ НПУ в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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Новости Украины, Военная контрразведка, Военный, Задержание, ООС, Участник ДНР.
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