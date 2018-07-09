Сутки в ООС: 21 обстрел, 1 военнослужащий ранен

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо. Однако на Горловском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, у Южного один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке в понедельник утром.

На Донецком и Мариупольском направлениях боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Под огнем находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди украинских военнослужащих нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Новозвановки и Водяного.

По уточненным данным украинской разведки двое боевиков получили ранения.