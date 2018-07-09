В Днепре ночью застрелили человека

Около часа ночи в понедельник на ул. Кодацкий Спуск в Днепре произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Пострадавшего направили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предпринимаются меры по установлению и задержанию нападавших.