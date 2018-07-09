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В Днепре ночью застрелили человека
10:15 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: В г. Днепр минувшей ночью произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы и скончался в больнице.
Около часа ночи в понедельник на ул. Кодацкий Спуск в Днепре произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Пострадавшего направили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.
В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предпринимаются меры по установлению и задержанию нападавших.
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