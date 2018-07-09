В штабе ООС назвали горячие точки на Донбассе

Вследствие боевых действий на Донбассе утром 8 июля один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, его состояние здоровья - удовлетворительное.

Об этом заявил во время брифинга в понедельник представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В результате боевых действий утром 8 июля один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Наш защитник доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего героя - удовлетворительное", - сказал он.

Как сообщил Гуцуляк, российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения, нарушая тем самым условия т.н. "хлебного перемирия".

Так, на Луганском направлении зафиксировано три прицельных вражеских обстрела. Утром и вечером со стороны оккупированной российско-террористическими войсками Горловки из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны оборонительные позиции Объединенных сил вблизи Южного. Также поздно вечером под вражеский провокационный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши защитники Светлодарска.

"На Донецком направлении наблюдалась наиболее высокая вражеская активность. За минувшие сутки здесь зафиксировано 18 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил представитель МОУ.

Огневые провокации оккупанты осуществляли из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитники Украины попадали под вражеские обстрелы из этих видов оружия в районе н.п. Марьинка, Павлополь, Талаковка, трижды - вблизи Широкино, Водяного и Лебединского, и пять раз в районе Авдеевки.

"В целом за минувшие сутки, 8 июля, подразделениями Объединенных сил зафиксирован 21 прицельный вражеский обстрел. Защитники Украины уверенно ведут оборону и не поддаются на вражеские огневые провокации. Огонь нашими военными не открывался", - заявил Гуцуляк.