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Одесская область: со дна моря было ликвидировано бомбу

МНС Украины
15:07 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На сегодня запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов, обнаруженных накануне в Лиманском районе Одесской области.

В Лиманском районе обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о находке поступило в Службу спасения "101" 8 июля в 20:00.

"Во время обследования морского дна на расстоянии 500 м от пункта базирования маломерных плавсредств Причала №257, в с. Сычавка Лиманского района, обнаружена один авиационная бомба 15 кг времен Второй мировой войны, которая была изъята якорем с моря", - отметили спасатели.

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Сегодня запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, в Житомирской области мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны.

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Новости Украины, Бомба, Лиманский район, Море, Одесская область, с.Сычавка, Служба спасения, Украина.
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