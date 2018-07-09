Одесская область: со дна моря было ликвидировано бомбу

В Лиманском районе обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о находке поступило в Службу спасения "101" 8 июля в 20:00.

"Во время обследования морского дна на расстоянии 500 м от пункта базирования маломерных плавсредств Причала №257, в с. Сычавка Лиманского района, обнаружена один авиационная бомба 15 кг времен Второй мировой войны, которая была изъята якорем с моря", - отметили спасатели.

Сегодня запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, в Житомирской области мужчина пострадал в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны.