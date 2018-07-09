В Винницкой области при задержании пострадал полицейский

В Винницкой области во время задержания мужчины, угрожавшего гранатой на железнодорожной станции, травмирован начальник группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Винницкой области, вечером 8 июля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции в с.Флорино неизвестный угрожает людям гранатой. На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции.

Злоумышленник, заметив правоохранителей, начал убегать на окраину села, в сторону леса. Когда полицейские его догнали, он бросил в их сторону гранату - взрывная волна травмировала начальника группы реагирования патрульной полиции. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга он госпитализирован в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

На помощь патрульным прибыла еще одна группа реагирования патрульной полиции. В результате совместных действий злоумышленника задержали. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

При осмотре места происшествия сотрудники взрывотехнической службы полиции и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 г. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение взрывчатки и цель ее приобретения.

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Его действия квалифицируют по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.