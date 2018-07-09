Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

В Винницкой области при задержании пострадал полицейский

Смотрите фото (4)
Взрывоопасная служба
18:30 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины: В Винницкой области мужчина,которого пытались задержать, ранил гранатой начальника группы реагирования.

В Винницкой области во время задержания мужчины, угрожавшего гранатой на железнодорожной станции, травмирован начальник группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщил в понедельник отдел коммуникации полиции Винницкой области, вечером 8 июля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции в с.Флорино неизвестный угрожает людям гранатой. На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции.

Злоумышленник, заметив правоохранителей, начал убегать на окраину села, в сторону леса. Когда полицейские его догнали, он бросил в их сторону гранату - взрывная волна травмировала начальника группы реагирования патрульной полиции. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга он госпитализирован в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

На помощь патрульным прибыла еще одна группа реагирования патрульной полиции. В результате совместных действий злоумышленника задержали. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

При осмотре места происшествия сотрудники взрывотехнической службы полиции и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 г. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение взрывчатки и цель ее приобретения.

В Винницкой области под поезд попали двое пожилых людей

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Его действия квалифицируют по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрыв, Винница, Полиция, Происшествие, Флорино.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0