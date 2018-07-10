Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Боевики нарушили "Хлебное перемирие", один военнослужащий ВСУ ранен

Солдаты ВСУ
10:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Во время "хлебного перемирия" боевики совершили 23 обстрела по позициям Вооруженных сил Украины, один из них ранен.

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 23 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 23 раза открывал огонь по нашим позициям", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки на луганском направлении было тихо.

На попаснянском и светлодарском направлениях боевики проявляли незначительную активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там НВФ применяли автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было.

Разведка: на Донбассе боевики минируют передовые позиции

На донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывали огонь по позициям ООС. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди ВСУ нет.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, где боевики 12 раз прицельно открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневого воздействия подверглись позиции ООС у Водяного, Лебединского и Широкино. На этом направлении один военнослужащий ВСУ получил ранение.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на попаснянском и мариупольском направлениях противник обстреливал позиции наших защитников у Орехова, Водяного, Широкино и Лебединского. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет", – сказано в сообщении.

По уточненным данным украинской разведки боевики потеряли одного солдата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Луганск, ООС, Хлебное перемирие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0