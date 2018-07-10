Боевики нарушили "Хлебное перемирие", один военнослужащий ВСУ ранен

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 23 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 23 раза открывал огонь по нашим позициям", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки на луганском направлении было тихо.

На попаснянском и светлодарском направлениях боевики проявляли незначительную активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там НВФ применяли автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было.

На донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывали огонь по позициям ООС. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди ВСУ нет.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, где боевики 12 раз прицельно открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневого воздействия подверглись позиции ООС у Водяного, Лебединского и Широкино. На этом направлении один военнослужащий ВСУ получил ранение.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на попаснянском и мариупольском направлениях противник обстреливал позиции наших защитников у Орехова, Водяного, Широкино и Лебединского. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет", – сказано в сообщении.

По уточненным данным украинской разведки боевики потеряли одного солдата.