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Директора "Львовского бронетанкового завода" отстранили еще на два месяца

Роман Тымкив
10:26 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: varianty.lviv.ua

Новости Украины: Суд Соломейского района Киева продлил срок отстранения от должности директора ГП "Львовский бронетанковый завод" Романа Тымкива.

Соломенский районный суд Киева продлил Роману Тымкиву срок отстранения от должности диктора ГП "Львовский бронетанковый завод" до 27 августа 2018 года. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

"Продлить срок отстранения ... от должности директора Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" сроком два месяца, то есть до 27 августа 2018 года", - говорится в постановлении.

Напомним, 14 июля 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате имущества.

15 июля 2017 Соломенский районный суд Киева избрал директору "Львовского бронетанкового завода" Роману Тымкиву меру пресечения в виде ареста и как альтернативу определил залог в сумме 2 млн грн. Отметим, что САП просила арест и залог в размере 28,5 млн грн.

Р.Тымкив уплатил залог и вышел из СИЗО. Впоследствии его отстранили от должности директора "Львовского бронетанкового завода".

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15 марта в НАБУ сообщили о завершении досудебного следствия по делу о растрате средств на "Львовском бронетанковом заводе".

В июне 2018 суд вернул Тымкиву загранпаспорт.

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Новости Украины, Киевский суд, Львов, Львовский бронетанковый завод, НАБУ, Роман Тымкив.
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