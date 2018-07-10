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На Буковине утонул 11-летний ребенок

Тонущий мальчик
13:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: 11-летний мальчик утонул в пруду спасти очевидцы его не смогли, так как глубина пруда составляет 5 метров.

Водолазы вытащили из пруда в Черновицкой области тело 11-летнего мальчика, который утонул. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.

"9 июля в селе Недобоевцы Хотинского района в результате неосторожного поведения на воде утонул 11-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мальчик с другом отдыхал на пруду, который находится на окраине села. Он решил искупаться, зашел в воду и через некоторое время начал тонуть.

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"Крики на помощь услышали очевидцы. Люди подбежали к пруду, но парень уже исчез под водой. Спасти ребенка очевидцы не смогли: поскольку водоем искусственный, он не имеет наклонного дна - глубина пруда повсюду составляет около 5 метров", - отметили спасатели.

Для поиска утопленника на место происшествия прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда ГСЧС. Обследовав дно водоема, в 18:50 они подняли тело погибшего ребенка на берег.

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Новости Украины, Недобоевцы, Происшествие, Утопленник, Черновцы.
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