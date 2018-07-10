Суд не изменил приговор за тройное убийство семьи в Киеве

Прокуратура Киевской области решительно отстояла свою правовую позицию при назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы мужчине, который в июне 2016 года убил жену и ее родителей-пенсионеров, чтобы завладеть их имуществом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Апелляционный суд Киевской области поддержал правовую позицию прокурора и оставил без изменений приговор суда первой инстанции при назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы мужчине, который цинично убил жену и ее родителей-пенсионеров, чтобы завладеть их имуществом — квартирой в столице и домом в Киевской области , - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что преступление было совершено в начале июня 2016 года. 32-летний злоумышленник ночью сначала выстрелил в жену, а потом у ее родителей после чего позвонил в полицию и сообщил, что нашел тела своей жены и ее родителей без признаков жизни. Проведенными неотложными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что к убийству семьи причастен именно "заявитель".

Благодаря высококвалифицированному процессуальном руководству прокуратуры Киевской области тройное убийство раскрыто в кратчайшие сроки, а мужчины признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1,6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы.