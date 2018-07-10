Киевляне подписывают петицию о подземном переходе из метро ВДНХ

На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция о строительстве выхода со станции метро "Выставочный центр" к существующему подземному переходу через проспект Академика Глушкова, которую также призвал поддержать на странице в Facebook директор Национального вывставочного центра Евгений Мушкин.

"В 2011 году, когда открыли станцию метро "Виставковий Центр", город не сделал предусмотренный проектом прямой выход из метро к центральному входу ВДНГ. В итоге теперь все посетители Экспоцентра мучаются: нужно выйти из метро на улицу, пройти через узкий корридор жлободрома из ларьков, перейти дорогу по светофору, потом спуститься в подземный переход и только тогда выйти к ВДНГ. При чем с коляской этот путь непроходной - нужно идти на 600 метров дальше", - пишет он.

Согласно тексту петиции, Национальный выставочный центр привлекает тысячи посетителей, однако чтобы попасть туда со станции метро им приходится пользоваться "неудобным и нелогичным" путем.

"Ведь выйти из подземного пространства, чтобы спутиться через 80 метров в подземелье и снова подняться, это очень неудобно", - отмечают авторы петиции.

Также в тексте отмечается, в дни проведения массовых мероприятий из-за большого количества людей многие идут к метро напрямую через проспект Глушкова, чем создаются аварийные ситуации и вырастают риски травмирования людей в результате ДТП.

Авторы петиции предлагают достроить часть подземного выхода со станции метро "Выставочный центр" и объединить его с существующим подземным переходом. Это позволит упростить путь к метро для гостей Выставочного центра и уменьшить вероятность аварийных ситуаций на проспекте Глушкова.