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Уровень утренних пробок в Киеве оценивается в 6 баллов

Пробки
09:44 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 11 июля, в центре Киева уровень затруднения движения оценивается в 6 балов.

Движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Пробки есть на проспектах Победы, Голосеевском, Воздухофлотском, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающие Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и на всех прилегающих к ним улицах.

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Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, Набережном и Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте.

В настоящее время движение затруднено на всех мостах, кроме моста Метро.

Напомним, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на евро номерах.

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Новости Украины, Затруднение движения, Киев, Пробки, Столица Украины, Украина, Центр Киева.
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