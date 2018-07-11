Уровень утренних пробок в Киеве оценивается в 6 баллов

Движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Пробки есть на проспектах Победы, Голосеевском, Воздухофлотском, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающие Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и на всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, Набережном и Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте.

В настоящее время движение затруднено на всех мостах, кроме моста Метро.

Напомним, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на евро номерах.