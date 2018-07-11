Вблизи курортных пляжей в Одесской области произошли оползни

Два крупных оползня произошли в Лиманском районе Одесской области за последнюю неделю.

7 июля на территории Сычавского сельсовета района в прибрежной зоне за пределами населенных пунктов произошло смещение массива земли длиной около 1000 метров в длину и 150 метров в ширину.

10 июля произошел второй оползень на расстоянии до 1 км от первого в направлении города Южный. Размер сдвига составляет около 100 м в длину и 10 м в ширину.

Пострадавших в результате обоих оползней нет. Угрозы для населения нет.

В настоящее время местные власти и специалисты изучают последствия ЧС и ищут способы их минимизации.

При этом в облуправлении ГСЧС призвали жителей и гостей области во время отдыха в прибрежных зонах и на водных объектах у склонов обращать внимание на возможные оползневые процессы. При появлении признаков сдвига немедленно покидать это место возможного сдвига и сразу сообщать органам государственной власти и в Службу спасения по телефону "101".