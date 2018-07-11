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Автомобилисты на "евробляхах" перекрыли дорогу в центре Киева

Перекрытая дорога
11:12 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Активисты перекрыли центр города, таким образом они требуют, чтобы приняли закон про растаможку и снижения налога при ввозе подержанных иномарок в Украину.

В Киеве владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли центр Киева.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, владельцы авто на еврономерах заблокировали движение транспорта на углу улицы Крещатик и Грушевского со стороны Арсенальной и Европейской площади. Акция началась с 6.00 под Верховной Радой. Активисты возмущены тем, что Кабмин принял постановление, которым предоставил право полиции останавливать авто на иностранных номерах и применять к ним штрафные санкции.

Активисты требуют от власти принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех подержанных иномарок в страну.

По словам активистов, если их требования не будут выполнены, они планируют блокировать дороги до аэропортов в Борисполе и Жулянах, а также основные трассы по всей территории Украины.

Уровень утренних пробок в Киеве оценивается в 6 баллов

По информации организаторов, на акции ожидается около 5 тысяч участников.

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Новости Украины, Авто-Евро-Сила, Активисты, Евробляхи, Киев.
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