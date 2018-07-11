Автомобилисты на "евробляхах" перекрыли дорогу в центре Киева

В Киеве владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли центр Киева.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, владельцы авто на еврономерах заблокировали движение транспорта на углу улицы Крещатик и Грушевского со стороны Арсенальной и Европейской площади. Акция началась с 6.00 под Верховной Радой. Активисты возмущены тем, что Кабмин принял постановление, которым предоставил право полиции останавливать авто на иностранных номерах и применять к ним штрафные санкции.

Активисты требуют от власти принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех подержанных иномарок в страну.

По словам активистов, если их требования не будут выполнены, они планируют блокировать дороги до аэропортов в Борисполе и Жулянах, а также основные трассы по всей территории Украины.

По информации организаторов, на акции ожидается около 5 тысяч участников.