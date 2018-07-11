Автомобилисты на "евробляхах" перекрыли дорогу в центре Киева
Новости Украины: Активисты перекрыли центр города, таким образом они требуют, чтобы приняли закон про растаможку и снижения налога при ввозе подержанных иномарок в Украину.
В Киеве владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли центр Киева.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Так, владельцы авто на еврономерах заблокировали движение транспорта на углу улицы Крещатик и Грушевского со стороны Арсенальной и Европейской площади. Акция началась с 6.00 под Верховной Радой. Активисты возмущены тем, что Кабмин принял постановление, которым предоставил право полиции останавливать авто на иностранных номерах и применять к ним штрафные санкции.
Активисты требуют от власти принять законопроекты, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех подержанных иномарок в страну.
По словам активистов, если их требования не будут выполнены, они планируют блокировать дороги до аэропортов в Борисполе и Жулянах, а также основные трассы по всей территории Украины.
Уровень утренних пробок в Киеве оценивается в 6 баллов
По информации организаторов, на акции ожидается около 5 тысяч участников.