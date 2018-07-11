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В "Борисполе" аварийно приземлился самолет Anda Air

Аэропорт "Борисполь"
13:27 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: stroyobzor.ua

Новости Украины: В аэропорту "Борисполь", сегодня в 11:07, совершил аварийную посадку рейс авиакомпании Anda Air по маршруту Киев – Анталия.

В двигатель самолета попала птица. Об этом со ссылкой на пресс-службу туроператора Join UP!, на заказ которой совершал полет.

Причина - попадание птицы в двигатель самолета. Самолет вылетел из аэропорта "Киев" в 09:09 с туристами. "Посадка выполнена успешно. Предварительно Киев – Анталия рейс перенесен на 14:30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета. Туристам на период ожидания туроператор Join UP! обеспечивает напитки и питание", - говорится в заявлении компании.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Из-за инцидента будет перенесен ряд рейсов. В частности, SSV2086 Анталия – Винница (перенесен на 17:30), SSV2085 Винница – Анталия (перенесен на 21:00), SSV2078 Анталия – Кривой Рог (перенесен на 00.30 12 июля), SSV2077 Кривой Рог – Анталия (перенесен на 03:55 12 июля), SSV 2262 Анталия – Киев (перенесен на 07:40 12 июля).

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Туристам предложили проживание и питание в гостиницах за счет компании. Туроператор готов выплатить компенсацию в случае обращения.

Как сообщается, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

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Новости Украины, Join UP!, Авиакомпания Anda Air, Анталия, Аэропорт "Борисполь", Борисполь, Киев-Анталия, Туроператор Join UP!, Украина.
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