В Киеве "заминировали" суды: взрывчатки не обнаружено

Правоохранители проверили информацию о минировании двух судебных учреждений на улице Московской и Богдана Хмельницкого в Киеве, взрывчатые вещества не обнаружены.

"Проверка судебных учреждений завершена. Никакие взрывчатые вещества и опасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.

Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сегодня в полицию поступила информация о заложенной взрывчатке в помещениях судов, расположенных на улице Московской и Богдана Хмельницкого. Правоохранители провели эвакуацию и тщательным образом осмотрели здания и прилегающую к ним территорию.