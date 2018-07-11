В Киеве "заминировали" суды: взрывчатки не обнаружено
Новости Украины: Специалисты обследовали все объекты и прилегающую к ним территорию, никаких взрывоопасных предметов и веществ не было обнаружено.
Правоохранители проверили информацию о минировании двух судебных учреждений на улице Московской и Богдана Хмельницкого в Киеве, взрывчатые вещества не обнаружены.
"Проверка судебных учреждений завершена. Никакие взрывчатые вещества и опасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.
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Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, сегодня в полицию поступила информация о заложенной взрывчатке в помещениях судов, расположенных на улице Московской и Богдана Хмельницкого. Правоохранители провели эвакуацию и тщательным образом осмотрели здания и прилегающую к ним территорию.