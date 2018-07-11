Во Львове в электрощите нашли пачку патронов и мину

В электрощитовой, в одном из домов во Львове, обнаружили учебную мину и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Сегодня, 11 июля, около 12:40 к правоохранителям поступило сообщение о том, что в электрощитовой подъезда одного из домов по улице Кульпарковской во Львове обнаружен предмет, похожий на минометную мину и коробку патронов", - говорится в сообщении.

Опасные находки обнаружили электромонтеры во время проведения работ. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, патрульные полицейские и работники других служб.

"Правоохранители обследовали и изъяли из электрощитовой учебную мину и 26 патронов иностранного производства. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили в полиции.

Напомним, правоохранители задержали во Львовской области бойца ВСУ за сбыт боеприпасов.