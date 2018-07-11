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В КГГА сообщили, сколько будет стоить поездка в киевском метро с 14 июля

Остановка
16:56 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что для активно пользующихся общественным транспортом одна поездка будет стоить от 6,30 до 6, 50 грн.

Повышение цены за проезд – это нелегкое решение для городской власти, но мы понимаем: чтобы можно было безопасно и качественно ездить на общественном транспорте, нужно за это соответственно платить. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, для тех, кто активно пользуется общественным транспортом, одна поездка будет обходиться в среднем от 6,30 грн до 6,50 грн, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы более трех месяцев говорим о необходимости повышения. Состоялось немало обсуждений со специалистами в области экономики и другими профильными специалистами", – отметил Николай Поворозник.

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Он отметил, что для повышения тарифов на проезд существуют объективные причины, среди которых подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов и повышение минимальной заработной платы.

"Дело в том, что пассажиры не видят, что происходит в том же КП "Киевпастранс". Сегодня есть свободные вакансии в этом предприятии для более 2000 человек. Водитель, который работает с раннего утра до позднего вечера, должен отдыхать два дня, но имея такое количество вакансий, "Киевпастранс" не может себе такого позволить. А почему не хватает водителей? Потому что низкая заработная плата. Поэтому с одной стороны цены за проезд в транспорте "кусаются", а с другой – около 10 тысяч работников "Киевпастранса" и 8 тысяч работников "Киевского метрополитена" работают сверхурочно. Ведь мы хотим, чтобы метро начинало работать в 05:00 и заканчивали в 01:00, хотим ночные маршруты троллейбусов и прочее. Дополнительные средства, которые будут привлечены после повышения, пойдут на выплату зарплат, а также оплату горюче-смазочных материалов и электроэнергии для обеспечения работы этих двух предприятий", – отметил Николай Поворозник.

Он отдельно добавил, что обновление подвижного состава и создание новых маршрутов происходит исключительно за бюджетные средства, а не за счет повышения тарифов на проезд.

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Новости Украины, Активные пользователи, КГГА, Общественный транспорт, Стоимость проезда, Цена поездки.
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1 Комментарий
  • Семен 11.07.2018 17:10

    Воровать нужно меньше, Кличко - ученик Черновецкого, тоже пошел по наклонной. Городской транспорт всегда был дотационным. Мало того, что из бюджета города разворовали все деньги, еще хватает наглости залазить в карман к Киевлянам. Цыгане, епт.

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