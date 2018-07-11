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В Киеве иностранцы проникли в квартиру и вынесли сейф

Отмычки
19:10 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Полиция

Новости Украины: Грабители приехали в центр и ,выяснив когда хозяева нет дома, проникли в дом и вынесли сейф с деньгами, при задержании полиция нашла у них оружие.

Полиция задержала в Киеве двух иностранцев, которые похитили из квартиры сейф с деньгами. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Правоохранители установили, что злоумышленники приехали в центр столицы. Оставив машины на улице, направились к элитному дому на бульваре Леси Украински. С помощью магнитного ключа они попали в подъезд, а затем открыли дверь квартиры на пятом этаже", - говорится в сообщении.

Напомним, что мужчины некоторое время наблюдали за домом и знали об отсутствии его владельца. Входные двери открыли быстро, а из дома вынесли сейф с деньгами, документы хозяина и зарегистрированное на него оружие.

Именно с похищенными вещами, которые злоумышленники спрятали в багажниках своих автомобилей, правоохранители их сразу задержали. Это - граждане другого государства, 1977 и 1984 рождения.

В Mercedes-Benz старшего из мужчин изъяли сейф с 200 тысячами гривен, документы потерпевшего. В Opel младшего соучастника оперативники нашли травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина квартиры.

По информации оперативников, 41-летний иностранец проживает в Украине более трех лет, нигде не работает. Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания правоохранители изъяли универсальные магнитные ключи и различные отмычки для замков. Его 34-летний сообщник также последнее время проживал в столице и работал реализатором.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. У следователей есть основания полагать, что соучастники причастны к аналогичным преступлениям на территории города. В рамках расследования уголовного производства будет установлено количество преступных эпизодов подозреваемых.

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