Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Трагедия на Ривнеском полигоне: рассматриваются 3 версии взрыва миномета

Полигон
08:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: После проведения следственного эксперимента у прокуратуры есть три версии причин взрыва миномета "Молот" на Ривнеском полигоне.

Прокуратура рассматривает три версии причин взрыва миномета "Молот" после проведения следственного эксперимента на Ривнеском полигоне. Об этом сообщил военный прокурор Ривнеского гарнизона Юрий Табака, передает "Громадське".

Отмечается, что журналистов не допустили к следственному эксперименту по соображениям безопасности. На территории полигона были только следователи, эксперты научно-исследовательского Института судебных экспертиз и специалисты министерства обороны.

По словам Табаки, во время эксперимента следователи провели два подрыва - с одним и с двумя снарядами. После подрыва все осколки собрали и направили на экспертизу для сравнения с теми, что собрали следователи 6 июля. Военный прокурор рассказал, что следователи рассматривают три версии взрыва миномета.

Счетная палата проверит предприятия "Укроборонпрома", среди которых "Маяк"

"Первая версия - это человеческий фактор - двойное зарядки миномета, вторая - ненадлежащее состояние миномета "Молот" и еще у нас третья версия сегодня появилась - это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась", - отметил Табака.

Как сообщалось, 6 июля 2018 года во время военных учений на Ривнеском полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Версии, Взрыв миномета Молот, Причины взрыва, Ривненский полигон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

СМИ: Крымский мост будет пропускать 29 пар поездов в сутки СБУ задержала жителя Херсонщины с медалью "за возвращение Крыма" Популярный туроператор сокращает рейсы в Турцию

Последние новости

Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0