Трагедия на Ривнеском полигоне: рассматриваются 3 версии взрыва миномета

Прокуратура рассматривает три версии причин взрыва миномета "Молот" после проведения следственного эксперимента на Ривнеском полигоне. Об этом сообщил военный прокурор Ривнеского гарнизона Юрий Табака, передает "Громадське".

Отмечается, что журналистов не допустили к следственному эксперименту по соображениям безопасности. На территории полигона были только следователи, эксперты научно-исследовательского Института судебных экспертиз и специалисты министерства обороны.

По словам Табаки, во время эксперимента следователи провели два подрыва - с одним и с двумя снарядами. После подрыва все осколки собрали и направили на экспертизу для сравнения с теми, что собрали следователи 6 июля. Военный прокурор рассказал, что следователи рассматривают три версии взрыва миномета.

"Первая версия - это человеческий фактор - двойное зарядки миномета, вторая - ненадлежащее состояние миномета "Молот" и еще у нас третья версия сегодня появилась - это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась", - отметил Табака.

Как сообщалось, 6 июля 2018 года во время военных учений на Ривнеском полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.