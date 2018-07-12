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В Запорожье задержали мошенников, которые от имени прокуратуры вымогали деньги

Прокуратура
09:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Злоумышленники от имени прокуратуры звонили предпринимателям и требовали деньги якобы "в благотворительных целях".

Прокуратура Запорожской области выявила мошенников, которые совершали звонки руководителям предприятий Запорожья и вымогали денег для "благотворительных целей" от имени прокуратуры.

"Сегодня дерзкие злоумышленники, среди которых - уголовные элементы региона, осуществили ряд телефонных звонков руководителям отдельных предприятий Запорожья и якобы от имени прокурора Запорожской области, а также заместителей прокурора Запорожской области требовали произвести перерасчет денежных средств "в благотворительных целях", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Ранее злоумышленники уже действовали по аналогичной схеме, используя имя руководителя Запорожской областной государственной администрации.

"К сожалению именно пережитки "идолопоклонства" перед правоохранительными органами и представителями власти играют в пользу преступникам и делают данную мошенническую схему эффективной", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что представители криминального мира, политические провокаторы и обычные мошенники пытаются нанести максимальный урон - получить легкую наживу на доверии и одновременно дискредитировать органы прокуратуры и органы власти в обществе.

"Несмотря на это, категорически заявляем, что руководство прокуратуры Запорожской области не имеет никакого отношения к данным преступных действий и безотлагательно обращается с настоятельным призывом быть крайне осмотрительными!", - добавили в прокуратуре.

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Также, сотрудники прокуратуры предупредили, что в случае подобных звонков и сообщений, нельзя выполнять указания мошенников и не перечислять средства.

Все подобные сообщения являются провокацией и преступлением, поэтому в случае звонков злоумышленников, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

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Новости Украины, Афера, Запорожье, Мошенники, Прокуратура.
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