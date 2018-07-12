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Оккупированный Севастополь заполонили полчища крыс

Севастополь
10:56 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В оккупированном Севастополе улицы города заполонили полчища больших крыс.

В Сети показали фотографии больших крыс, которые заполонили улицы оккупированного Севастополя. Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter.

"У нас на пр. Победы бегают крысы по подъезду, обращались в ГУПС (коммунальная структура оккупационной администрации "Государственное унитарное предприятие Севастополя"- ред.) и реакции ноль!!!!", – пишут севастопольцы, выкладывая фото крыс.

На фотографиях видно, что крыс замечают не только на улицах и в подъездах, а и непосредственно в квартирах. "Символом мундиаля нужно было делать русское народное животное – Крыса-Пожирака», – иронизирует блоггер RoksolanaToday&Крым.

 

Как сообщалось ранее, родственники рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" рассказали украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что российские правоохранительные органы в оккупированном Крыму оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов.

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Все по теме:

Новости Украины, Doma, Крысы, Нашествие, Оккупированный Крым, Севастополь, Улицы.
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