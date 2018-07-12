Оккупированный Севастополь заполонили полчища крыс

В Сети показали фотографии больших крыс, которые заполонили улицы оккупированного Севастополя. Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter.

"У нас на пр. Победы бегают крысы по подъезду, обращались в ГУПС (коммунальная структура оккупационной администрации "Государственное унитарное предприятие Севастополя"- ред.) и реакции ноль!!!!", – пишут севастопольцы, выкладывая фото крыс.

Севастополь

"Так же и у нас на пр. Победы бегают крысы по подъезду, обращались в ГУПС и реакции ноль!!!!"

Симфовол мундиаля нужно было делать русское народное животное-Крыса-Пожирака

нормально как раз pic.twitter.com/UBdUpQKtJE — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 июля 2018 г.

На фотографиях видно, что крыс замечают не только на улицах и в подъездах, а и непосредственно в квартирах. "Символом мундиаля нужно было делать русское народное животное – Крыса-Пожирака», – иронизирует блоггер RoksolanaToday&Крым.

Севастополь

Полчища крыс

Еще бы-горы мусора и дерьма

Крысы это не только мерзко

Крысы разносят болячки...похоже и чума не загорами

гавань прибыла pic.twitter.com/AdFNx4I0Xq — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 июля 2018 г.

Как сообщалось ранее, родственники рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" рассказали украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что российские правоохранительные органы в оккупированном Крыму оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов.