Денисова встретилась с семьями украинских рыбаков судна "ЯМК-0041"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с родственниками рыбаков украинского судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники, сообщают в пресс-службе омбудсмена.

"11 июля в Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой обратились родственники рыбаков украинского судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники 4 мая 2018 западнее мыса Тарханкут в аннексирована Крыму. На борту судна находилось 5 членов экипажа. Российская сторона обвиняет их в осуществлении незаконного рыбного промысла на территории РФ", - говорится в сообщении.

Родственники рассказали Омбудсмену, что сразу после задержания украинцев доставили в г.Балаклавы "для проведения процессуальных действий". Капитан судна пока содержится в СИЗО Симферополя, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Другим четырем членам экипажа не выдвигали никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта.

Семьи задержанных отмечают нарушение прав человека со стороны российской стороны. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов.

Л.Денисова отметила, что неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяны Москальковой. Так, 16 мая Уполномоченный направила обращение с просьбой установить местонахождение украинцев и объяснить причины их задержания, а также проверить условия содержания и предоставления украинцам медицинской помощи.

Еще одно письмо к российской стороне было направлено 25 июня. В нем Л.Денисова выразила обеспокоенность информацией о том, что рыбаки начали голодовку и обратилась с просьбой способствовать ее личному визиту к гражданам Украины.

Омбудсмен отметила, что ответ на свой запрос получила лишь 10 июля с единственной фразой: ее просьбу о посещении данных граждан Украины направлено на рассмотрение компетентных органов.

Л.Денисова уверена, что международное сообщество должно знать случаи о нарушении прав человека Российской Федерацией.