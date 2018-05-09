ГПСУ: Задержанных в Крыму украинских рыбаков могут обвинить в терроризме

Членов экипажа украинского рыболовецкого судна, которых российские пограничники задержали недалеко от аннексированного Москвой Крыма, могут обвинить в терроризме. Такое предположение высказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, пишет Радио Свобода.

"Они сейчас будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности, "пришить" терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку того, что это не просто нарушители, а диверсанты", – сказал Слободян.

По его словам, даже если не принимать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением.

"Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же – за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей", – сказал он.

Как сообщалось, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) на запад от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму.