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СБУ задержала жителя Херсонщины с медалью "за возвращение Крыма"

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Медаль
12:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото:СБУ

Новости Украины: Главное Управление Службы безопасности Украины задержали жителя Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой “самообороны Крыма“.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Херсонской области сообщника оккупационной власти Крыма, который способствовал аннексии полуострова. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что херсонец, находясь в 2014 году на территории АР Крым, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума, инициированного оккупационными властями", - говорится в сообщении.

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Так, сотрудники Управления СБУ в Херсонской области совместно со следственным отделом ГУ СБУ в АР Крым провели по месту жительства злоумышленника санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 110 УК Украины.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили ведомственную медаль Министерства Обороны РФ "За возвращение Крыма", медаль так называемой "Республики Крым" "За защиту Крыма" с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении. Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные российскими "казацкими организациями" и так называемыми "органами местного самоуправления" временно оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Также правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и двести пятьдесят граммов вещества, похожего на порох", - отметили в СБУ.

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Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, СБУ задержала бывшего заместителя главы Оленевского сельского совета Крыма, который способствовал аннексии полуострова.

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Новости Украины, Киев, Крым, СБУ, Служба безопасности Украины, Херсонская область.
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