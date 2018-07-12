СБУ задержала двух полицейских, которые ограбили местного жителя

СБУ задержала двух харьковских полицейских, которые ограбили частного предпринимателя в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти 500 тысяч гривен и вернулись в Харьков", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ, вовлеченные в ООС, задержали двух харьковских полицейских за превышение служебных полномочий и ограбление.

Установлено, что харьковские полицейские во время следственно-оперативных мероприятий на территории одного из частных предприятий Северодонецка обнаружили крупную сумму денег.

Как отмечается, оперуполномоченные полиции требовали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму. На это от бизнесмена получили отказ. Однако не изменили преступный умысел, и отобрали у пострадавшего наличные в сумме почти 500 тысяч гривен.

Сотрудники спецподразделения СБУ задержали полицейских во время следующего визита в Северодонецк. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (Превышение власти и служебных полномочий) и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Ограбление) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Луцке задержали руководителя Волынского управления внутренней безопасности полиции за получение взятки в размере 3 тысячи долларов.