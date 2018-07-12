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Минобороны рассказало о состоянии здоровья раненого бойца

Вооруженные силы Украины
13:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: 112.ua

Новости Украины: За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранение.

На Донбассе один военный получил ранение, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате боевых действий 11 июля один наш военнослужащий получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь в военном мобильном госпитале", - сообщил Гуцуляк.

Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Из них 10 на Луганском направлении и 7 на Донецком.

Штаб ООС: За прошедшие сутки ранен один украинский военный

Напомним, после начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась, впрочем СММ ОБСЕ все еще проявляют "ползучую военную активность". Украинская сторона в ТКГ отмечает выполнении ряда составляющих. Это, в частности, прекращение применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ; отвода тяжелых вооружений, танков и минометов НЗФ ОРДЛО в соответствии с минскими договоренностями и при мониторинга и верификации СММ ОБСЕ.

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Все по теме:

Новости Украины, Дмитрий Гуцуляк, Донбасс, Донецк, Луганск, Министерство обороны Украины, СММ ОБСЕ.
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