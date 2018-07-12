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В центре Одессы мужчина обстрелял скейтеров из травматического оружия
13:50 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: В центре Одессы злоумышленник открыл огонь по группе молодежи, которая каталась на скейтах, телесные повреждения получили двое юношей.
В центре Одессы на Соборной площади мужчина обстрелял группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову.
Как сообщил в четверг советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в результате инцидента двое юношей, включая одного несовершеннолетнего, получили телесные повреждения.
Правонарушителя задержали активисты одной из патриотических организаций, которые стали свидетелями стрельбы. Они передали злоумышленника правоохранителям, а позже он был доставлен в Портофранковский отдел полиции.
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Решается вопрос о начале по данному факту уголовного производства по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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