В центре Одессы мужчина обстрелял скейтеров из травматического оружия

В центре Одессы на Соборной площади мужчина обстрелял группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову.

Как сообщил в четверг советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, в результате инцидента двое юношей, включая одного несовершеннолетнего, получили телесные повреждения.

Правонарушителя задержали активисты одной из патриотических организаций, которые стали свидетелями стрельбы. Они передали злоумышленника правоохранителям, а позже он был доставлен в Портофранковский отдел полиции.

Решается вопрос о начале по данному факту уголовного производства по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).