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В Киевсовете произошла потасовка между активистами и охраной

Полицейские
14:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В здании Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, выступающими против повышения тарифов и полицией.

В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.

На сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО "Свобода", которое имеет целью отменить повышение проезда в общественном транспорте с 14 июля.

После выступлений мэра Киева, представителей Киевского метрополитена и Киевпасстранса, которые настаивали на повышении тарифа, активисты выкрикивали "Позор!", после чего попытались попасть в сессионный зал.

Под Киевсоветом проходят несколько митингов

Наряд полиции помешал активистам, после чего произошла потасовка с полицией. Сейчас в заседании Киевсовета объявлен перерыв.

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Новости Украины, Активисты, Видео, Здание, КГГА, Киевский горсовет, Полиция, Потасовка.
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