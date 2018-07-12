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В Киевсовете произошла потасовка между активистами и охраной
Новости Украины: В здании Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, выступающими против повышения тарифов и полицией.
В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.
На сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО "Свобода", которое имеет целью отменить повышение проезда в общественном транспорте с 14 июля.
После выступлений мэра Киева, представителей Киевского метрополитена и Киевпасстранса, которые настаивали на повышении тарифа, активисты выкрикивали "Позор!", после чего попытались попасть в сессионный зал.
Под Киевсоветом проходят несколько митингов
Наряд полиции помешал активистам, после чего произошла потасовка с полицией. Сейчас в заседании Киевсовета объявлен перерыв.
Telegraf.com.ua