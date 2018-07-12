В Киевсовете произошла потасовка между активистами и охраной

В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.

На сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО "Свобода", которое имеет целью отменить повышение проезда в общественном транспорте с 14 июля.

После выступлений мэра Киева, представителей Киевского метрополитена и Киевпасстранса, которые настаивали на повышении тарифа, активисты выкрикивали "Позор!", после чего попытались попасть в сессионный зал.

Наряд полиции помешал активистам, после чего произошла потасовка с полицией. Сейчас в заседании Киевсовета объявлен перерыв.