ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе

СММ ОБСЕ сообщает о существенном улучшении ситуации относительно безопасности на востоке Украины по сравнению с позапрошлой неделей.

Об этом во время брифинга в четверг заявил заместитель главы миссии Александер Хуг.

"На прошлой неделе наша мониторинговая миссия отметила ощутимое улучшение ситуации относительно безопасности на востоке Украины, наши наблюдатели зафиксировали ощутимое уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - на 85% меньше по сравнению с позапрошлой неделей. Уменьшение количества случаев применения вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими договоренностями, еще существеннее - на 94% меньше по сравнению с аналогичным показателем на позапрошлой неделе", - заявил он.

В то же время Хуг отметил, что режим прекращения огня все равно нарушается и на прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 1200 таких случаев.

Также сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировали 42 единицы вооружения, размещенные с нарушением договоренностей с обеих сторон линии соприкосновения.

"Сейчас мы не зафиксировали никаких гражданских жертв за отчетный период, за эти семь дней", - подчеркнул Хуг.

В то же время, представитель ОБСЕ уточнил, что ситуация с разминированием территорий до сих пор не претерпела существенных изменений.