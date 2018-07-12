Задержано завербованого жителя Казани

Оперативники Службы безопасности задержали в Луганской области гражданина России, который утверждает, что воевал на стороне террористов на Донбассе.

Спецслужбы установили, что житель Казани завербовали ФСБ РФ в 2014 году.

Также там отметили, что мужчина воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. В частности, он был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР".

Сообщается, что он прошел снайперскую подготовку и воевал вблизи Первомайска Луганской области.

В СБУ заявляют, что в 2017 году россиянина повторно завербовали в террористическую группировку "МГБ ЛНР".

"Он получил задание перейти через линию разграничения, "осесть" на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции", - утверждают в украинском ведомстве.

"Был завербован под псевдонимом Саид, отправили на территорию Украины и сказали ждать дальнейших приказов", - подтвердил информацию человек в опубликованном СБУ видео.

По его словам, с ним на Донбассе "служили" как и местные, так и наемники из России и Беларуси.

Мужчину задержали в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

Сейчас задержанный находится под стражей.