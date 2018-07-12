Протестующие штурмуют Киевсовет

В Киевском городском совете во время акции против повышения цен на общественный транспорт произошла стычка между правоохранителями и участниками акции.

Во время обсуждения проекта решения, которое подала партия «Свобода» относительно моратория на повышение тарифов, до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета, дали выступить представителям «Киевпасстранса», передает "Громадське".

Они выступили за повышение цен и обосновали это тем, что необходимо повышать зарплаты работникам и закупать технику.

Тогда представители «Свободы» предложили запустить участников акции под Киевсоветом, чтобы они высказали свое мнение, почему они против и вышли за ними — полиция стала препятствовать этому, в результате чего началась драка.

Ранее участники акции протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн пытались прорвались в сессионный зал Киевсовета.