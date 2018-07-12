Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

Протестующие штурмуют Киевсовет

Стычка под Киевским городским советом
17:35 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Стычка началась после того, как полиция помешала проходу в помещение участников акции протеста по повышению тарифов.

В Киевском городском совете во время акции против повышения цен на общественный транспорт произошла стычка между правоохранителями и участниками акции.

Во время обсуждения проекта решения, которое подала партия «Свобода» относительно моратория на повышение тарифов, до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета, дали выступить представителям «Киевпасстранса», передает "Громадське".

В столице растет напряжение вокруг новых тарифов на метро

Они выступили за повышение цен и обосновали это тем, что необходимо повышать зарплаты работникам и закупать технику.

Тогда представители «Свободы» предложили запустить участников акции под Киевсоветом, чтобы они высказали свое мнение, почему они против и вышли за ними — полиция стала препятствовать этому, в результате чего началась драка.

 

Ранее участники акции протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн пытались прорвались в сессионный зал Киевсовета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Акция протеста, Киевский городской совет, Повышение тарифов, Протестующие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Алла 12.07.2018 17:46

    нужно пересмотреть карты киенина по которым ездит в городском транспорте вся молодеж. Куда ездят старики? Они сидят дома а по их карточках бесплатно ездят внуки и дети.

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости в регионах Украины

ООС: боевики продолжают совершать обстрелы позиций украинских военных Во Львовской области сотрудница банка присвоила более 4 млн грн На Закарпатье произошло ДТП с микроавтобусом: есть пострадавшие

Последние новости

В России был избит польский дипломат Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
13:11 Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
1