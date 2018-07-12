С 2016 года произошло 12 взрывов миномета "Молот"

С момента ввода в эксплуатацию миномета "Молот" в 2016 году состоялось 12 его подрывов из-за нештатного срабатывания.

Об этом сообщил во время выступления на заседании парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны начальник Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил Игорь Чепков.

"Миномет "Молот" находится в эксплуатации с 2016 года. Если анализировать все случаи, приведшие к потерям личного состава, то за все время состоялось 12 подрывов из-за внештатного срабатывания миномета", - сказал он.

Чиновник уточнил, что из 12 подрывов минометов 8 произошло вследствие двойного заряжения, а 4 - вследствие преждевременного срабатывания подрывщика. Один миномет был разрушен вследствие боевого столкновения.

Как сообщал Укринформ, на рассвете 6 июля на Ривненском военном полигоне во время учений взорвался миномет "Молот", в результате чего трое бойцов-контрактников погибли, девятеро получили ранение, из них трое - тяжелые. Этих военнослужащих вертолетом доставили во Львовский военный госпиталь, хирурги которого спасли уже сотни жизней участников боевых действий на востоке Украины.

Президент Петр Порошенко на время следствия относительно этого инцидента запретил использование "Молотов" во время учений.