На линии разграничения множество авто ждут пропуска

В пятницу утром, 13 июля, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил ожидают 155 автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/50; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 0/25; "Гнутово" – 0/0", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45,3 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН. В целом оформлено груз общей массой 167,4 тонны.