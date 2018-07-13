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На линии разграничения множество авто ждут пропуска

Линия разграничения
09:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 13 июля, в контрольных пунктах пропуска на линии разграничения в районе проведения ООС ожидают около 155 автомобилей.

В пятницу утром, 13 июля, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил ожидают 155 автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/50; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 0/25; "Гнутово" – 0/0", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45,3 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН. В целом оформлено груз общей массой 167,4 тонны.

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Новости Украины, Авто, Госпогранслужба, КПВВ "Новотроицкое", Линия разграничения, Пропуск, Транспорт.
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