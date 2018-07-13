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На Львовщине при столкновении двоих автомобилей пострадали дети

ДТП
10:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Во Львовской области на трассе Львов - Луцк, в селе Ременов Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2014 и Skoda Rapid, пострадали не только водители а и дети.

На трассе Львов - Луцк, в селе Ременов Львовской области, при ДТП пострадали три человека, среди них - двое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. 

"44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104, житель с. Сулимов Жолковского района, совершил попутное столкновение с автомобилем марки Skoda Rapid, за рулем которого находился 40-летний гражданин Беларуси", - сообщили в департаменте

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В результате ДТП пострадали двое детей - пассажиры ВАЗа в возрасте 10 и 17 лет. У них ушибы грудной клетки. Младшего из них госпитализировали. Травмы также получила пассажирка автомобиля Skoda - 39-летняя женщина города Минск. Ее госпитализировали в больницу скорой помощи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Новости Украины, ДТП, Львов, Происшествие, Ременов.
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