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Во Львове осудили мужчину, который спилил голову памятнику Тарасу Шевченко
10:44 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Львовской области мужчину, который спилил голову с памятника Тарасу Шевченко осудили на 3 года ограничения свободы.
Жителя районного центра Стрий Львовской области, спилившего голову с памятника поэту Тарасу Шевченко для сдачи на металлолом, приговорили к трем годам ограничения свободы.
Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Львовской области, инцидент произошел 11 февраля 2018 года – 27-летний мужчина отпилил голову памятника, изготовленную из меди и сдал ее на металлолом.
Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции.
По указанному факту было открыто уголовное производство по признакам ч.1 и 2 ст.185 (кража) и ч.2 ст.298 (умышленное уничтожение или разрушение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.
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