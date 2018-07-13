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Во Львове осудили мужчину, который спилил голову памятнику Тарасу Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко
10:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Львовской области мужчину, который спилил голову с памятника Тарасу Шевченко осудили на 3 года ограничения свободы.

Жителя районного центра Стрий Львовской области, спилившего голову с памятника поэту Тарасу Шевченко для сдачи на металлолом, приговорили к трем годам ограничения свободы.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Львовской области, инцидент произошел 11 февраля 2018 года – 27-летний мужчина отпилил голову памятника, изготовленную из меди и сдал ее на металлолом.

Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции.

По указанному факту было открыто уголовное производство по признакам ч.1 и 2 ст.185 (кража) и ч.2 ст.298 (умышленное уничтожение или разрушение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Вандализм, Львов, Преступление, Тарас Шевченко.
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