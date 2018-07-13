В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы

В частности, будут действовать следующие правила:

Записанные поездки на бесконтактные карточки метро или метропас остаются действительными. Метропас можно пополнить на автоматизированной станции "Кловская", бесконтактные карточки метро - на любой станции.

К концу июля - все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными.

К концу июля можно использовать синий жетон без доплаты.

Один жетон обменивается в любой кассе, два и более в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных.

К концу августа можно обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных.

С 1 сентября 2018 - ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подписали распоряжение о повышении тарифов в метрополитене и наземном городском транспорте с 14 июля.