Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы

Проезд в метро
12:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В киевском метрополитене рассказали детали о процессе перехода на новый тариф.

В частности, будут действовать следующие правила:

Записанные поездки на бесконтактные карточки метро или метропас остаются действительными. Метропас можно пополнить на автоматизированной станции "Кловская", бесконтактные карточки метро - на любой станции.

К концу июля - все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными.

К концу июля можно использовать синий жетон без доплаты.

В столице растет напряжение вокруг новых тарифов на метро

Один жетон обменивается в любой кассе, два и более в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных.

К концу августа можно обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных.

С 1 сентября 2018 - ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подписали распоряжение о повышении тарифов в метрополитене и наземном городском транспорте с 14 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Киевский метрополитен, Метропас, Метрополитен, Новые тарифы на проезд, Проезд, Тарифы на проезд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ООС: боевики продолжают совершать обстрелы позиций украинских военных Во Львовской области сотрудница банка присвоила более 4 млн грн На Закарпатье произошло ДТП с микроавтобусом: есть пострадавшие

Последние новости

Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий Тренера сборной России ждут в Германии В Украине запустили онлайн-платформу для торговли агропродукцией
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:36 Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России
12:33 Симптомы аппендицита, на которые следует обратить внимание
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0