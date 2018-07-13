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В Сумской области рэкетиры вымагали от местного жителя деньги

Полиция
13:41 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вчера, 12 июля, двух человек задержали на горячем при получении денег от пострадавшего.

Полиция задержала злоумышленников, которые завладели автомобилем, а затем, угрожая расправой, требовали у владельца 1500 долларов за его возвращение. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

"Группа лиц, имеющих уголовный опыт, среди которых криминальный авторитет, так называемый "смотрящий" города Ахтырка, завладели автомобилем потерпевшего. В дальнейшем требовали от последнего 1500 долларов США за его возвращение, угрожая применением физического насилия в случае непредоставления этих средств", - говорится в сообщении.

Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества) УК Украины и избрания им меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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Новости Украины, ГУНП в Сумской области, Злоумышлиники, Полиция, Сумская область, Украина.
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