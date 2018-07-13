В Сумской области рэкетиры вымагали от местного жителя деньги

Полиция задержала злоумышленников, которые завладели автомобилем, а затем, угрожая расправой, требовали у владельца 1500 долларов за его возвращение. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

"Группа лиц, имеющих уголовный опыт, среди которых криминальный авторитет, так называемый "смотрящий" города Ахтырка, завладели автомобилем потерпевшего. В дальнейшем требовали от последнего 1500 долларов США за его возвращение, угрожая применением физического насилия в случае непредоставления этих средств", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества) УК Украины и избрания им меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.