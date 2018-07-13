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В Одессе задержан иностранец
Новости Украины: В Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивает за разбой.
Сотрудники СБУ задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, объявленного в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.
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Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны ЕС через территорию нашего государства.
Иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Италию.
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