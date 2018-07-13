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"Ночь во Львове": что ждать от фестиваля

Ночь во Львове
16:05 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: В этом году организаторы решат задействовать 30-40 локаций города, будут ночные экскурсии, художественные акции, дискуссии и музыка, и много всего.

Фестиваль "Ночь в Львове", который будет проходить с 13 до 15 июля, будет 40 локаций.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Немало интересных ночных экскурсий, атракций, художественных акций и перформансов, мастер-классов, дискуссий и музыки, в музеях, галереях, театрах, храмах, и просто на улицах и площадях города — все это ждет львовян и гостей города во время "Ночи во Львове". Фестиваль будет длиться с 13 до 15 июля, и организаторы задействуют около 30-40 локаций города", - отмечается в сообщении.

Впервые такая промо-акция прошла в 2011 году. С того времени она переросла в масштабный фестиваль, к которому приобщились музеи, театры, парки, разные учреждения города.

По словам организатора проекта Марты Иванишин, "Ночь во Львове" откроется музыкально-световым действом на площади Рынок. Программа фестиваля включит Киноночь на крыше одного из кинотеатров, Джазовую ночь при участии джазменов из Кракова, концерты, театрализованные экскурсии и премьеры представлений, выставки живописи, и ночные экскурсии по подземельям храмов Львова, этнозабавы и пр.

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Во время "Ночи во Львове" будут работать около 60 волонтеров, которые будут помогать гостям города.

Ежегодно фестиваль "Ночь во Львове" посещают около 20 тысяч жителей и гостей города.

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Новости Украины, Львов, Ночь во Львове, Украина, Фестиваль.
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