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Мужчине, который поджег дом своей бывшей дали 5 лет

Тюрьма
17:35 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Житель, который поджигал дом где находилась его бывшая семья получил 5 лет лишении воли.

Житель Хмельницкой области, который поджег дом, где находилась его бывшая семья, будет отбывать наказание в виде 5 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Хмельницкой области.

"Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, незаконное завладение транспортным средством) и приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Государственным обвинением в суде доказана вина жителя Хмельницкого района, который в апреле 2017 года, пытаясь отомстить женщине, поджег дом, где находилась целая семья.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к своей бывшей жене и начал угрожать ей физической расправой. Когда женщина вызвала к злоумышленнику сотрудников полиции, которые заставили его покинуть дом, последний возмутился еще больше.

С целью реализации всех своих угроз и уничтожения имущества, ночью он проник на чердак дома потерпевшей и поджег его. Не остановил правонарушителя и тот факт, что в квартире находились не только бывшая жена, ее старенькая мама и несовершеннолетняя дочь, но и их общий малолетний сын.

К счастью, страшных последствий удалось избежать, возникший пожар заблаговременно заметила напуганная угрозами потерпевшая, которая успела вызвать спасательные службы.

Оказалось, что это не единственное уголовное преступление, которое совершил злоумышленник.

В мае того же года, работая в одной из автомобильных мастерских областного центра и опять же находясь в состоянии алкогольного опьянения, он воспользовался возможностью доступа к автомобилю Opel Vivaro, который ремонтировал, и незаконно завладел им. Работниками полиции был задержан в с. Малиничи Хмельницкого района.

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"Будучи несогласными с решением суда первой инстанции, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, однако апелляционным судом Хмельницкой области эту жалобу суд оставил без удовлетворения", — сообщил начальник отдела прокуратуры области Алексей Луговой.

Следовательно, приговор местного суда вступил в законную силу.

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Новости Украины, Поджог, Полиция, Суд, Тюрьма, Хмельницкая область.
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