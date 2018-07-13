ООС: Боевики 7 раз обстреливали позиции ВСУ, есть раненный

С начала суток российско-террористические группировки 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, с 7 утра до 18-и часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка - на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино - на Мариупольском направлении. Кроме того, Водяное террористы обстреляли из 120-мм миномета.

Вследствие активных боевых действий российских оккупантов один украинский военнослужащий получил ранения.

Здесь отметили, что подразделения операции Объединенных сил контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.