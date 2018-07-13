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Под Киевом выявлена незаконная вырубка леса
Новости Украины: В Гостомеле полиция задержала 30 человек, замешанных в незаконной вырубке леса.
Полиция Киевской области установила личности задержанных 30 человек. Все они охраняли участок, на котором производилась незаконная вырубка."
"Это уже не первая попытка осуществления незаконных действий, поэтому полиция вместе с прокуратурой обратится в суд о наложении ареста на спорный участок, чтобы исключить дальнейшие противоправные действия в выяснения всех обстоятельств", - сказали в полиции.
В 2017 году в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая "отмыла" более 44 млн грн на экспорте леса.
Верховная Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка. Парламентарии 234 голосами поддержали соответствующий законопроект.
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