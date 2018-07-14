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Кличко пообещал сохранить бесплатный проезд льготникам в столице

Метро Киева
08:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко пообещал сохранить бесплатный проезд для льготных категорий граждан столицы и в дальнейшем.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что бесплатный проезд для льготных категорий населения столицы в дальнейшем будет продолжен, сообщила пресс-служба Киевского городского головы.

"Хочу отметить: для пенсионеров, школьников, инвалидов, участников боевых действий и других льготных категорий граждан проезд в коммунальном общественном транспорте столицы останется бесплатным", - заявил В.Кличко.

Он также отметил, что для тех граждан, которые регулярно пользуются коммунальным транспортом, проезд будет стоить в среднем 6,50 грн, а 8 грн – это стоимость разовой поездки.

Кроме того, В.Кличко объяснил причины пересмотра тарифов. По его словам, без повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киеву не избежать кризиса в транспортной сфере.

В частности, полученные от повышения тарифов средства, в первую очередь, пойдут на повышение заработных плат работникам транспортных коммунальных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава. Также, по его мнению, повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые городской бюджет выделяет на покрытие убытков транспортных предприятий. 

В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы

Мэр Киева отметил, что "проблема в том, что городские власти ежегодно дотируют транспортную сферу в размере 1 млрд 800 тыс. грн".

"Нам, например, нужно закупать новый транспорт. За последние годы мы закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. Но сейчас ситуация такова, что скоро на этом транспорте некому будет работать. Транспортным предприятиям не хватает специалистов. Поэтому нужно повышать заработную плату транспортникам. И это, в первую очередь, пойдут деньги от увеличения стоимости проезда", - подчеркнул В.Кличко.

По словам мэра, и в "Киевпастранс", и в "Киевском метрополитене" недоукомплектованный штат сотрудников. Так, в "Киевпасстрансе" не хватает 2,5 тысячи специалистов, в метрополитене - почти полтысячи свободных вакансий.

"От укомплектованности этих предприятий зависит, прежде всего, безопасность киевлян, которые пользуются общественным транспортом", – подчеркнул В.Кличко.

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Новости Украины, 14 июля, Бесплатный проезд, Виталий Кличко, Льготники, Льготные категории населения, Новые тарифы на проезд в метро Киева, Сохранение.
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