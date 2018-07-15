Штаб ООС: Двое бойцов ВСУ ранены за субботу

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой, а в течение ночи воскресенья боевики уже четырежды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 23 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностям 120-мм миномета… К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников. По уточненным данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены", - говорится в сводке за минувшую субботу, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, боевики проявляли активность и вели огонь по позиция ВСУ у Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

В течение же текущих суток боевики обстреляли позиции украинских военных у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутового.