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Штаб ООС: Двое бойцов ВСУ ранены за субботу

Украинский военный на учениях
08:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранены двое украинских защитников.

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой, а в течение ночи воскресенья боевики уже четырежды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 23 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностям 120-мм миномета… К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников. По уточненным данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены", - говорится в сводке за минувшую субботу, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, боевики проявляли активность и вели огонь по позиция ВСУ у Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения

В течение же текущих суток боевики обстреляли позиции украинских военных у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутового.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, НВФ, Обстрелы, Позиции, Ситуация на Донбассе.
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