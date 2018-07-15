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В Донецкой области произошел взрыв на базе отдыха, есть пострадавшие
Новости Украины: В Донецкой области полиция выясняет обстоятельства взрыва на одной из баз отдыха в Лиманском районе, в результате которого пострадали 2 человека.
В Лиманском районе Донецкой области два человека пострадали в результате взрыва на одной из баз отдыха. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Полиция выясняет обстоятельства взрыва на базе отдыха в Лиманском районе. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что событие произошло 15 июля, около трех часов ночи.
Пострадали 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы.
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Нынче полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.
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