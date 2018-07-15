На Закарпатье сотрудники ГПСУ со стрельбой задержали 3 нелегалов

В Ужгородском районе Закарпатья задержали группу нелегальных мигрантов, при задержании пограничному наряду пришлось сделать несколько выстрелов вверх. Как говорится в сообщении пресс-службы Чопского пограничного отряда, сегодня ночью на участке отдела "Гута" правоохранители заметили людей, которые двигались в сторону границы.

Пограничному наряду пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей, которыми оказались трое граждан Вьетнама и украинец.

"Задержанными оказались граждане Вьетнама, которые не имели при себе никаких документов. Вместе с ними задержали местного жителя, который помогал иностранцам добраться к государственной границе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что поскольку в действиях украинца усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 332 Уголовного кодекса "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили соответствующее сообщение в Главное управление полиции Закарпатской области. Задержанных граждан Вьетнама доставили в спецпомещение "Оноковцы".

После выяснения всех обстоятельств и установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".