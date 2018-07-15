В Сумской области СБУ пресекла деятельность ОПГ вымогателей

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли деятельность группировки, которая занималась вымогательством денег и незаконным завладением имуществом жителей Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники СБУ установили, что в состав группы входили жители региона с криминальным прошлым, в том числе из окружения криминального авторитета "Леры Сумского". Злоумышленники специализировались на разбойном завладении имуществом местных жителей, в том числе частных предпринимателей, и вымогательстве у них денег. В случае отказа они угрожали физической расправой и уничтожением имущества", - сообщает пресс-центр спецслужбы.

По информации СБ Украины, от действий злоумышленников пострадали более десятка жителей области.

Правоохранители задержали двух участников группировки в Ахтырке при получении $1,5тыс. за "решение вопроса" по возврату владельцу автомобиля, которым они незаконно завладели. У одного из задержанных правоохранители изъяли травматическое оружие.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства организатора группировки правоохранители изъяли охотничьи ножи, почти сто тысяч гривень, имущественные расписки жителей Сумщины и золотые украшения.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Сейчас двух злоумышленников, причастных к организации незаконной схемы обогащения, задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие, которое даст процессуальную оценку действиям других участников группировки.