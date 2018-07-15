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В Сумской области СБУ пресекла деятельность ОПГ вымогателей

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Задержание
16:26 Сегодня Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: Сотрудники СБУ в Сумской области задержали участников преступной группировки, которые занимались вымогательством и незаконным завладением имущества.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли деятельность группировки, которая занималась вымогательством денег и незаконным завладением имуществом жителей Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники СБУ установили, что в состав группы входили жители региона с криминальным прошлым, в том числе из окружения криминального авторитета "Леры Сумского". Злоумышленники специализировались на разбойном завладении имуществом местных жителей, в том числе частных предпринимателей, и вымогательстве у них денег. В случае отказа они угрожали физической расправой и уничтожением имущества", - сообщает пресс-центр спецслужбы.

По информации СБ Украины, от действий злоумышленников пострадали более десятка жителей области.

Правоохранители задержали двух участников группировки в Ахтырке при получении $1,5тыс. за "решение вопроса" по возврату владельцу автомобиля, которым они незаконно завладели. У одного из задержанных правоохранители изъяли травматическое оружие.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства организатора группировки правоохранители изъяли охотничьи ножи, почти сто тысяч гривень, имущественные расписки жителей Сумщины и золотые украшения.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

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Сейчас двух злоумышленников, причастных к организации незаконной схемы обогащения, задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие, которое даст процессуальную оценку действиям других участников группировки.

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Новости Украины, Вымогательство, Задержание, Незаконное завладение имуществом, Преступная группировка, СБУ, Сумская область.
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