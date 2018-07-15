Николаев могут полностью перевести на LED-освещение

Николаев могут полностью оборудовать LED-освещением улиц в рассрочку на 3 года.

Об этом сообщает EcoTown со ссылкой на местные СМИ.

По словам соучредителя компании Ava Tech, которая предложила такое решение, Артема Чугунова, Николаев может стать первым городом, полностью оборудованным светодиодным освещением не только в Украине, но и в Европе.

Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в свою очередь заявил, что светодиодное освещение имеет ряд преимуществ, главные из которых - это потребление электроэнергии в 2,5 раза меньше, чем обычное, и соответственно вдвое больше экономии.

Напомним, Житомир стал первым городом в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, который заявил о переходе на возобновляемые источники энергии к 2050 году.